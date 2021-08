Covid, quali sono i gruppi sanguigni più a rischio: lo rivela lo studio italiano

Un nuovo studio condotto dall’Istituto Italiano di Tecnologia, da un’équipe del Center for Life Nano & Neuroscience guidata da Giancarlo Ruocco, ipotizza un legame tra l’infezione da Sars-Cov-2 e i gruppi sanguigni. I risultati del lavoro sono stati pubblicato sulla rivista scientifica PLoS One. Non si tratta della prima ricerca che va in questa direzione.