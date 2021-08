Covid in Campania: aumenta tasso di positività, in bilico tra zona gialla e bianca

L’Unità di Crisi della Regione Campania trasmette al presidente Vincenzo De Luca gli ultimi dati sui nuovi contagi in regione. Nelle ultime 24 ore si contano 569 nuovi positivi al covid-19 con un numero di tamponi simili a due giorni fa, quando i nuovi positivi erano tre volte in meno.

In base ai dati dell’ultimo monitoraggio Iss, l’Italia resterà tutta in zona bianca almeno fino a venerdì prossimo. Ma la crescita dei ricoveri resta costante in tutto il Paese e il ‘giallo’potrebbe tornare dalla prima settimana di settembre per alcune Regioni, in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria. Campania resta in bilico.