Covid e bambini: allerta al Santobono, occupati 6 posti su 10. Ce ne parla Maria Chiara Aulisio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Covid e bambini: scatta l’emergenza al Santobono. Già pieni al sessanta per cento i reparti destinati esclusivamente ai piccoli colpiti dal virus ancor prima che riprendano le attività ordinarie, a cominciare da quella scolastica. La scorsa settimana per uno dei tanti baby pazienti trasportato d’urgenza in ospedale, è stato necessario il ricovero in terapia intensiva. A lanciare l’allarme – e, insieme, a sollecitare con sempre maggiore urgenza la somministrazione del vaccino almeno a tutti i ragazzi al di sopra dei dodici anni – è il direttore dell’Unità operativa di Pronto soccorso dell’ospedale pediatrico napoletano, Vincenzo Tipo: «La situazione è complessa e non ci sentiamo affatto tranquilli – spiega il medico – i bambini non sono protetti e, dunque, più esposti alla malattia».



IL PIANO A Napoli, ma il fenomeno sta dilagando in tutte le regioni d’Italia, il trend è drammaticamente in crescita. Da qui la necessità di prepararsi a un autunno che, purtroppo, si prospetta molto caldo dal punto di vista sanitario. «Non ci faremo trovare impreparati – aggiunge il direttore del Pronto soccorso – stiamo approntando un piano di emergenza per far fronte a un numero di accessi superiore a quello abituale. Ci auguriamo, ovviamente, che tutto ciò non si renda necessario ma vogliamo essere pronti: le notizie che rimbalzano da più parti non sono affatto rassicuranti». Anche Napoli va in affanno, dunque, così come il resto del Paese: nell’ultima settimana si è registrato, in particolare, un aumento di casi proprio nella fascia 0-9 anni. Tant’è che sulla questione vaccini da somministrare ai bambini sotto i dodici anni è scesa in campo anche la Società italiana di pediatria che – già da tempo – avverte l’esigenza di beneficiare di uno specifico intervento di prevenzione vaccinale Covid 19 per l’età pediatrica. L’inizio dell’anno scolastico è dietro l’angolo e il rischio di focolai anche nelle scuole elementari – e quindi il ricorso alla didattica a distanza – è drammaticamente concreto. «Il virus – spiega meglio Vincenzo Tipo – colpisce bambini sempre più piccoli. Il timore maggiore adesso è che il fenomeno possa allargarsi a macchia d’olio con l’incognita degli effetti a lungo termine del Covid. Senza contare che, in alcuni casi, anche quelli a breve sono piuttosto gravi».



I SINTOMI I neonati, ad esempio, faticano a respirare, non si nutrono abbastanza e hanno spesso la febbre molto alta. «Quando arrivano a essere ricoverati, soffrono tutti di disturbi polmonari – spiega ancora il direttore del Pronto soccorso – talvolta anche di gravi forme di polmonite bilaterale». Per quanto riguarda il contagio, poi, «l’ottanta per cento ha preso il virus in famiglia: quasi sempre infatti sono positivi anche i genitori». La febbre, dunque, è il sintomo d’esordio più frequente (in oltre 8 casi su 10), seguita da tosse e rinite. Al terzo posto – spiegano gli specialisti – c’è la diarrea. «Fino a oggi – dice il dottor Tipo – in linea di massima ci siamo imbattuti in forme mediamente lievi di Covid ma il virus, come ben sappiamo, muta, si trasforma velocemente, e potrebbe diventare molto più aggressivo». Ed ecco la ragione per quale – in via del tutto precauzionale e con una apprezzabile dose di lungimiranza – al Pronto soccorso del Santobono si sta attrezzando una macchina organizzativa pronta a partire quando – e se – dovesse servire. Vale a dire un maggior numero di posti letto, terapie intensive a disposizione dei piccoli pazienti Covid e, più in generale, un piano di emergenza complessivo dedicato solo ed esclusivamente al coronavirus.



L’APPELLO A parte la prontezza dei medici dell’ospedale pediatrico napoletano – e l’ottima gestione dei bambini affetti da Covid – oggi più che mai, si rende necessario proteggere dal virus – e di conseguenza dalle sue varianti – anche i più piccoli finora esclusi. D’altronde – come hanno ribadito più volte gli esperti della Società italiana di pediatria – i vaccini vengono somministrati da neonati proprio perché il sistema immunitario dei bambini reagisce decisamente meglio di quello degli adulti.