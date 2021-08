Covid: Campania zona rossa nella mappa del Centro europeo per la prevenzione delle malattie. Peggiora ulteriormente la situazione epidemiologica Covid-19 in Italia. Ad affermarlo è l’Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che monitora l’avanzare della pandemia con la mappa con i colori dei Paesi dell’Unione europea

Il rapporto, che esce ogni 14 giorni e si basa sull’incidenza ogni 100mila abitanti combinata con il tasso di positivi sui test effettuati, classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del coronavirus. Questa settimana registra un aumento dei contagi e delle zone rosse anche in Italia

Nella mappa epidemiologica aggiornata il 26 agosto, in Italia salgono a sette le Regioni in rosso: anche la Campania si aggiunge alla lista, che comprendeva già Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il resto della Penisola è in giallo, mentre solo il Molise resta in verde

Nel resto d’Europa invece si riducono le aree in rosso scuro: il colore indica un incremento dei contagi superiore ai 500 ogni 100mila abitanti. Resta rosso scuro la zona sud della Francia, Corsica compresa, il nord dell’Irlanda, e alcune isole della Grecia, come Creta

La Spagna e il Portogallo sono completamente rossi, insieme alla Francia, parte della Germania e della Grecia e la Svezia. Vuol dire che nelle ultime due settimane hanno avuto un aumento dei contagi compreso tra 75 e 200 casi ogni 100mila abitanti e un tasso di positività superiore al 4%, oppure contagi tra 200 e 500 ogni 100mila persone

In giallo ci sono i Paesi Baltici, i Balcani, parte dell’Italia e la Germania del Nord. Qui i contagi sono meno di 50 su 100mila abitanti ma con un tasso di positività maggiore del 4%, oppure i contagi sono tra 50 e 75 con un tasso di almeno l’1%, o anche i contagi sono tra 75 e 200 e il tasso di positività è minore al 4%

In verde restano Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania: qui i contagi sono meno di 50 su 100mila abitanti con un tasso di positività minore al 4% o meno di 75 su 100mila con un tasso inferiore all’1%

In un’altra mappa diffusa dall’Ecdc si vede il tasso di positività dei test nei vari Paesi dell’Unione Europea

Sul sito dell’Ecdc anche un’altra mappa che mostra il tasso di test effettuati ogni 100mila abitanti

L’Ema e l’Ecdc hanno comunicato di stare già lavorando con gli esperti dei Paesi membri per garantire la possibilità di accedere il prima possibile a una dose di richiamo per il vaccino Covid, nel caso si rivelasse necessario

Fonte SkyTG24