Covid-19, risale il tasso di positività. In Penisola sorrentina è boom di controlli nei luoghi della movida. Sanzionati 36 locali, 9 chiusure.

Nell’ambito dei controlli anti covid le forze dell’ordine hanno verificato 82.720 persone: 116 sono state sanzionate e 31 denunciate.

Secondo i dati del Viminale sempre sabato sono state controllate 5.794 attività ed esercizi commerciali: 36 i titolari sanzionati, 9 le chiusure.

In penisola sorrentina, nel weekend, numerosi controlli in particolare nei luoghi frequentati dalla movida.

Come si legge dalle pagine del quotidiano Metropolis, in Campania risale il tasso di positività E c’è un’altra vittima. Quasi 500 contagiati su 10mila test Diminuiscono invece i ricoveri negli ospedali.

In Campania il tasso di positività risale e passa dal 3,59% al 4,55%; i positivi sono 470 su un totale di 10.318 test.

Si registra un deceduto nelle ultime 48 ore. Stabile l’occupazione delle terapie intensive, 22; calano i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 344 di sabato ai 337 di ieri. In Italia, invece, sono complessivamente 5.923 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 7.470. Sono 23 invece le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 45 di sabato. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.484.613, i morti 128.751. I dimessi e i guariti sono invece 4.220.924, con un incremento di 4.382 rispetto a sabato, mentre gli attuali positivi salgono a 134.938 con un aumento di 1.517 casi nelle ultime 24 ore.

Ammontano a 175.539 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Sabato erano stati 255.218. Il tasso di positività è del 3,3%, rispetto al 2,9% di due giorni fa. Capitolo ospedali: sono 472 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, sei in più rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 33.