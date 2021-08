Covid-19 nuovo focolaio a Sant’Antonio Abate, 15 i nuovi positivi: sono al vaglio i contatti stretti

Covid-19, nuovo focolaio a Sant’Antonio Abate. Sono 15 i nuovi positivi.

Torna la paura a Sant’Antonio Abate. Un nuovo focolaio dopo quello avvenuto l’anno scorso nell’Hotel La Sornrisa.

Come si legge dal Corrierino, il contagio si è diffuso in un luogo di lavoro dove si contano 15 positivi. Sono 42 in tutto i cittadini con il Covid nel comune che in passato ha avuto numeri importanti di contagi.

L’aggiornamento è stato fatto dal sindaco Ilaria Abagnale nella tarda serata di ieri: “Trasmettiamo in questa serata di sabato un bollettino epidemiologico dal tasso elevato di nuove positività rispetto alla media registrata nelle ultime settimane. Sono 15 i nuovi casi accertati, positivi al Covid-19, riconducibili ad un focolaio sorto in ambiente lavorativo. Sono ora al vaglio i contatti stretti: familiari ed amici con cui si hanno avuto recenti contatti sono ora in quarantena, in attesa degli esiti dei tamponi molecolari. Le autorità locali ne monitorano, come sempre, l’evoluzione dell’infezione, affinché il contagio possa restare circoscritto”. Il primo cittadino rassicura sul lavoro in campo per monitorare la situazione: “Auguriamo ai nostri attuali positivi una pronta guarigione. Mascherine al volto, mani igienizzate ed alcun assembramento, forza abatesi”.