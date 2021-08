Covid-19, l’Asl NA1 attiva una email dedicata ai turisti in vacanza a Capri, Anacapri e Napoli

Mai come in questo frangente la possibilità di comunicare e confrontarsi con le autorità sanitarie sulle questioni inerenti il Covid è determinate per chi visita Napoli; ecco perché l’ASL Napoli 1 Centro – su indirizzo dell’Unità di Crisi regionale – ha scelto di mettere a disposizione dei turisti presenti sul territorio di competenza (Anacapri, Capri, Napoli) una email dedicata turisti.covid@aslnapoli1centro.it alla quale è possibile scrivere per segnalare problematiche in caso di positività da SARS-CoV-2 o semplicemente per ricevere informazioni e sciogliere dubbi.