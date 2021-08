Costiera amalfitana, Tramonti: chiusa la sp2 verso il Valico fino al 10 settembre

Costiera amalfitana, Tramonti. Sp2 verso il Valico chiusa totalmente al traffico veicolare, dal km 0+800 a 3+800, attraversando l’abitato di Corbara, per lavori dal 30 agosto e fino al 3 settembre e dal 6 fino al 10 settembre, nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Il transito è consentito solo per mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

Si sconsiglia l’uscita autostradale Angri Sud e di raggiungere la Costiera Amalfitana da Vietri sul Mare. Medesimo percorso per i veicoli provenienti dalla Costiera verso Napoli. Con preghiera di massima diffusione .