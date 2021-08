Costiera amalfitana, tra Positano e Maiori arriva l’antagonista televisiva di Diletta Leotta: Ludovica Pagani.

Arriva in Costiera amalfitana, per trascorrere dei momenti in pieno relax, Ludovica Pagani.

La giovane infatti ha postato sul suo profilo Instagram in queste ore delle foto che la immortalano proprio tra le spiagge più belle di Maiori e Positano.

Ma vediamo insieme chi è Ludovica Pagani.

Ludovica Pagani è nata sotto il segno del Cancro a Bergamo, il 25 giugno 1995. È una giornalista e influencer, e si è trasferita a Cologno al Serio per motivi di studio. Si è avvicinata alla galassia dello sport grazie alla collaborazione con un giornale locale, Bergamo Tv, sino a diventare volto molto apprezzato di Sportitalia.

Della sua infanzia non sappiamo molto, ma sappiamo che per arrivare a questa popolarità ha lavorato molto con tanta determinazione e costanza.

Grazie alla sua bellezza e talento è riuscita ad ottenere una fama, tanto da essere soprannominata l’antagonista di Diletta Leotta.

La ragazza si è diplomata al Liceo linguistico e successivamente si è laureata in economia e management a Milano.

Dopo gli studi si è avvicinata al mondo della televisione e dello sport. Dopo essere diventata una nota giornalista, Ludovica ha deciso di sbarcare nei social e diventare anche influencer.

Infatti è tra i primi 100 influencer più influenti d’Italia e ha ben 2,6 milioni di follower. La popolarità è arrivata a Quelli che il calcio, grazie al programma è riuscita a farsi notare. Ricordiamo anche una gaffe della ragazza, dove Ludovica durante un programma calcistico ha confuso i punti delle squadre con la posizione in classifica delle squadre.

A parte questo errore, i fan l’hanno perdonata ed ora è una delle giornaliste sportive più amate di sempre.

Sapete chi sono i suoi primi fan? è la sua famiglia, che la sostiene in ogni momento.

Infatti l’influencer come mostrato dal suo profilo Instagram sembra trascorrere le sue vacanze in Costiera amalfitana, proprio in compagnia della sua famiglia, il padre Ercole Pagani e la madre Rossana Poloni ( in foto).

Da una storia pubblicata proprio sul profilo della Pagani, lei e la madre sembrano addirittura sorelle, la donna infatti è bionda e minuta proprio come sua figlia.

Nella storia la madre si mostra sorridente mentre Ludovica abbracciandola le bacia la guancia.