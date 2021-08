Costiera amalfitana, si ferisce in mare tra Conca dei Marini e Praiano: intervento della croce rossa

Alle ore 12:05 l’idroambulanza CRI – Costa Amalfitana è attivata dal C.O. 118 per soccorrere una persona ferita su un’imbarcazione, in prossimità dei comuni di Conca dei Marini e Praiano.

Una volta raggiunta l’imbarcazione l’infortunato è stato trattato e stabilizzato per una ferita ad un braccio.

Successivamente è stato trasportato sulla banchina del porto di Amalfi e consegnato alle cure dei sanitari ambulanza 118.