Costiera amalfitana, sale il numero dei contagi 33 i casi in tutto

Costiera amalfitana, sale il numero dei contagi 33 in tutto.

Torna a salire il numero dei contagi al Covid-19 in Costiera amalfitana.

Oggi, 3 agosto, se ne registrano due a Vietri sul mare che portano a 12 il totale.

Due anche a Praiano, non più comune “Covid-free”. utti i contagiati sono stati posti in isolamento.

I contatti diretti delle persone contagiate sono stati tempestivamente tracciati, sono attualmente in quarantena.

Ad oggi in Costiera Amalfitana sono accertati, in totale, ben 33 contagi in totale: con i dodici di Vietri sul Mare, sette a Minori, cinque a Furore, tre a Maiori, due, rispettivamente, a Praiano, Positano e Tramonti.

Si raccomanda di continuare a rispettare le norme di prevenzione.

In questa fase, l’andamento dell’epidemia dipende dai nostri comportamenti.