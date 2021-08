Costiera amalfitana, il videoclip di TONYPOLITO & GUENDALINACANESSA tra Agerola e i vicoli di Positano.

Splendido videoclip di TONYPOLITO & GUENDALINACANESSA, girato partendo da Agerola, con tappa all’Hotel le Rocce e poi per i vicoli della magica Positano, perla della Costiera amalfitana, per poi terminare in Spiaggia Grande, nell’attesa dell’uscita dl nuovo singolo del cantante, dal titolo “AMARE UN PO’ DI TE”.

Del suddetto brano, Il Testo e musica, sono di TONYPOLITO arrangiamento e direzione artistica di Nuccio Tortora.

Attendiamo dunque con ansia l’uscita di questo nuovo singolo che saprà conquistare sicuramente non solo tutti i fan del noto cantante, ma anche tutti gli amanti e ascoltatori di brani musicali romantici.