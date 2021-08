Costiera amalfitana, furgone Anas perde i segnali per strada, Positano file chilometriche, caos traffico anche a Ravello . Non solo di giorno , dove al bivio di Castiglione , fra Atrani e Minori, rimangono incastrate anche le ambulanze, ma anche di notte con il semaforo andato in tilt a Civita. Problemi con il semaforo anche a Positano per gli interminabili lavori della Regione Campania sul costone roccioso, le file sono troppo lunghe e spesso scatta il verde dall’altro lato quando stanno ancora passando auto.

Sulla strada per la Costiera amalfitana, nella tarda mattinata odierna, un furgone Anas, perde diversi pezzi della segnaletica stradale, che doveva essere posizionata all’occorrenza nei diversi punti stradali.

A Positano il traffico è sempre caotico alla Chiesa Nuova e solo la presenza della polizia municipale evita il peggio, ma ci sono auto dappertutto, se poi si incrocia qualche autobus è la fine, anche se gli autisti della SITA per fortuna sono bravissimi, e a volte intervengono anche, come è successo a Civita.

Da domani per fortuna ci saranno gli ausiliari a Castiglione di Ravello, ma è bollino rosso sulla S.S. 163 Amalfitana, consigliamo vivamente di partire presto ed evitare gli orari di punta .

Infatti in una Costiera che soprattutto d’estate si trova a dover fare i conti con il traffico stradale, basta un nonnulla per favorire cose e rallentamenti della viabilità che causano forti disagi a tutti gli automobilisti in transito.