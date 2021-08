Costiera amalfitana, furgone Anas perde alcuni elementi della segnaletica stradale. Disagi per gli automobilisti in transito

Costiera Amalfitana, furgone Anas perde alcuni elementi della segnaletica stradale.

In Costiera amalfitana, nella tarda mattinata odierna, un furgone Anas, perde diversi pezzi della segnaletica stradale, che doveva essere posizionata all’occorrenza nei diversi punti stradali.

Si sono registrate subito code e rallentamenti in seguito a tale episodio.

Infatti in una Costiera che soprattutto d’estate si trova a dover fare i conti con il traffico stradale, basta un banale episodio, per favorire cose e rallentamenti della viabilità che causano forti disagi a tutti gli automobilisti in transito.