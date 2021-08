Costiera amalfitana, continuano i lavori di messa in sicurezza stradale.

Sulla “Divina Costiera” la Provincia di Salerno continua i numerosi lavori di messa in sicurezza dei vari tratti stradali che collegano al mare.

“Proseguono – afferma Il Presidente Michele Strianese – i lavori in costiera amalfitana sulla SP 373 tra Castiglione e Ravello dove dopo tanti anni si sistemano i muretti laterali e la strada. Così anche sulla SP1 tra Chiunzi e Ravello dove si stanno realizzano tanti tratti nuovi di strada, soprattutto nelle curve e in zona Cesarano di Tramonti.

La Provincia di Salerno, dopo aver coordinato i lavori, attualmente in corso sulla SP2, sta realizzando la messa in sicurezza di tutte le ulteriori strade del mare che portano in Costiera Amalfitana.”