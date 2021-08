Costiera amalfitana, continua l’estate da ViP. La video blogger russa karina Nigay sceglie Positano.

Non si arresta l’estate vip in Costiera amalfitana e sempre più personaggi famosi scelgono la città verticale, Positano, come meta delle loro vacanze estive, all’insegna del relax, del buon cibo e del mare meraviglioso della Costa d’Amalfi.

Ad essere stata avvistata nella perla della Costiera amalfitana, in questi giorni di mezza estate è Karina Nigay.

Scopriamo insieme di chi si tratta.

Karina Nigay è una blogger di video molto famosa in Russia. Ha il proprio canale sul sito web di YouTube, dove ha un gran numero di abbonati. Le sue visualizzazioni video sono circa dieci milioni. Spara video di bellezza e moda. I fan vogliono conoscere il mondo della moda da Karina stessa, e lei è felice di provare, raccontando un vasto pubblico.

Fin dalla tenera età la ragazza è cresciuta come un bambino categorico e cattivo. Con l’età, ha iniziato a capire esattamente cosa voleva dalla vita e come poteva raggiungere i suoi obiettivi. Nota a se stessa che non ascolta mai le opinioni degli altri. Ha studiato alla Russian Social University, ma nonostante i suoi studi, ha trascorso il suo tempo libero in lezioni di fitness. Anche con l’obiettivo di guadagnare lavoro nel settore della modellazione.