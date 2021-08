Costiera amalfitana, banchetto in onore della Madonna a Positano: Don Nello Russo “una festa di speranza”

Costiera amalfitana, banchetto in onore della Madonna a Positano.

E’ iniziata la festa in onore della Madonna nella cittadina della Costa d’ Amalfi con il programma concentrato sulla fede e sulle celebrazioni religiose, rinunciando ai fuochi artificiali, come ha deciso con senso di responabilità il nostro parroco don Danilo Mansi. Fra l’altro i vescovi della Campania, quindi anche il nostro di Cava de’ Tirreni, Salerno e Napoli, hanno stabilito di non fare processioni e manifestazioni esteriori proprio in considerazione di questa pandemia. In ogni caso ognuno fa quello che liberamente ritiene e don Danilo, con il consenso dei fedeli, ha fatto questa scelta.

Una scelta che condividiamo, se i privati, albergatori e ristoranti, vogliono, possono essere loro stessi a organizzare i fuochi, come ha fatto in modo meraviglioso e spettacolare l’albergo Hotel Il San Pietro il 29 giugno. Se ha fatto tutto ciò un solo albergo, tutti insieme possono tranquillamente fare i fuochi d’articifico, anche se noi opteremmo per soluzioni alternative viste le problematiche ambientali che comportano i fuochi d’artifico e non solo per il rischio assembramenti da Covid-.

Tale festa è una delle più belle e sentite della Costiera. Quest’ anno però, risulta essere particolarmente, sentita da tutti i fedeli, soprattutto in riferimento alla situazione pandemica ancora in corso.Non mancano i segni esteriori di festa e gioia, le luminarie per il paese, la possibilità di sentire le messe e partecipare all’eucarestia e i momenti di preghiere ringraziando la nostra mamma Celeste per averci fatto passare indenni da questo momento difficile.

Abbiamo sentito don Nello Russo “E’ una festa di speranza, se siamo prudenti ne usciremo”, proprio mentre le campane suonavano, un buon auspicio, visto che i nostri anziani sottolineavano il suono delle campane con l’ “Amen”, ovvero e così sia, vaccini, ripresa del turismo, la speranza è viva a Positano .

Infatti sicuramente quest’anno sarà anche la festa della speranza, con l’augurio che questa pandemia possa finalmente abbandonarci, permettendoci di ritornare presto alla nostra vita e possa donarci nuovamente quella gioia e quella spensieratezza che sembra ormai persa.

Intanto invitiamo tutti ad aiutare e sostenere la Chiesa di Positano al banchetto che sarà fuori la Chiesa tutti i giorni prima di ferragosto per la festa della Madonna Assunta.