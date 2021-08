Costiera amalfitana, invasione di lettini al Fiordo di Furore: arrivano Carabinieri e Guardia Costiera – ANTEPRIMA

Lo spettacolare Fiordo di Furore rappresenta il fiore all’occhiello della costiera amalfitana, per tutti i turisti che desiderano attimi di tranquillità incorniciati tra la roccia scavata dalle acque. Eppure questa mattina di tranquillo c’era ben poco al Fiordo.

Riportiamo in anteprima un improvviso blitz da parte di Carabinieri e Guardia Costiera ha sorpreso tutti i bagnanti. La causa? Non si conosce con certezza il motivo dell’intervento degli uomini dell’Arma, ma probabilmente è imputabile alla marea di lettini che ha invaso il piccolo angolo di paradiso della costa d’Amalfi. Militari e uomini di mare intervengono per l’ennesima volta in un’estate frenetica per il Fiordo.

Ricodiamo già alcune settimane fa, a luglio, un intervento delle forze dell’ordine per sgomberare l’area.