Costa d’Amalfi altri casi di Covid tra turisti, ma il sistema di tracciamento funziona. Come nel resto d’ Italia e in Campania anche in Costiera amalfitana vengono segnalati casi di coronavirus Covid – 19 , anche in strutture turistiche, da Positano ad Amalfi , come abbiamo scritto, e riportato in base ai dati ufficiali forniti dall’ASL di Salerno. Ovviamente senza conferme ufficiali e non avendo accesso ai dati medici nessun giornale può scrivere però riportiamo che vi sono segnalazioni in tal senso per cui invitiamo tutti alla massima attenzione, distanziamento, lavarsi le mani e mascherina, norme che spesso non vediamo per niente rispettate sulle spiagge e sui mezzi di trasporto, poi se la prendono con i ristoranti…