Coronavirus: screening a Meta, un tampone antigenico positivo. Si aspetta la conferma del molecolare. A darne la notizia sono stati il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito ed il cons. delegato Corrado Soldatini, tramite un post pubblicato sui loro profili Facebook, che riportiamo di seguito:

Registriamo dall’ultima comunicazione 59 tamponi , registriamo 1 nuova positività a tampone antigenico in attesa di riscontro con molecolare (Uomo 62 anni)

nella mattinata, il Comune di Meta e la Parrocchia Santa Maria del Lauro, hanno completato lo screening con tamponi antigenici per i partecipanti al Campo Giovanissimi 2.

Tutti e 25 i partecipanti sono risultati negativi.

Si ringrazia per la squisita è sempre pronta disponibilità il Dott. Luigi Ieno

Invitiamo tutti a rispettare e seguire norme base anti covid, in quanto comunque si stanno rilevando casi conseguenziali ai maggiori spostamenti di questo periodo

Le Asl e le amministrazioni stanno comunque monitorando l’evolversi costantemente