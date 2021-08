Coronavirus: due turisti stranieri positivi a Massa Lubrense. A dare la notizia ai suoi concittadini è stato il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook, che riportiamo di seguito:

Due turisti stranieri sono risultati positivi al tampone molecolare. Sono in isolamento domiciliare nella struttura extralberghiera in cui sono ospitati. Sono 21 i tamponi di controllo effettuati. Attualmente sul nostro territorio sono 6 i concittadini e 2 i turisti positivi al Coronavirus. Sono questi i dati aggiornati sulla diffusione del CoViD-19 a Massa Lubrense del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Na 3 SUD acquisiti dalla piattaforma regionale Sinfonia.

In relazione alla campagna di vaccinazione vi informo che ad oggi sono state somministrate 18043 dosi a cittadini di Massa Lubrense.