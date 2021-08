Coronavirus, De Luca: «Non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione». Anche oggi, 6 agosto 2021, come oramai usuale per ogni venerdì dall’inizio della pandemia, alle 14.45 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta settimanale per gli ultimi dati sul virus, ha fatto il punto sui contagi, sulla campagna vaccinale, anche in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, e sulle misure per la prevenzione ed il contenimento dell’epidemia, a partire dal Green Pass.

«Siamo entrati in una fase delicata per quanto riguarda il Covid. Dobbiamo contemperare due esigenze: sostenere le attività economiche e aprire gli occhi verso nuovi contagi e verso l’aggressività della variante Delta. Prendiamoci queste due settimane, dopo di che dovremo prendere misure importanti e credo sia sbagliato, come fa il Governo, prendere mezze misure che hanno come unico risultato prolungare all’infinito la stazione del Covid. Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione. Questa generazione sta perdendo anni di vita, come avvenne durante le guerre. L’incertezza per il futuro è peggio di qualsiasi misura si possa prendere oggi. Sarebbe preferibile prendere decisioni drastiche per un futuro di certezze».

Per quanto riguarda le scuole, il governatore ha detto: «Dobbiamo aprire le scuole per i nostri figli, oggi è una priorità, e bisogna farli andare in presenza. Ma come si fa a non capire che il presupposto, e ha fatto bene il governo, è l’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico. In Campania il problema non esiste, sono tutti vaccinati. Bisogna procedere al completamento della vaccinazione al di sotto dei 18 anni».

Per quanto riguarda l’andamento dei contagi nella nostra Regione: «In Campania siamo oggi a 526 positivi. Tra i positivi ci sono anche cittadini vaccinati con due dosi da più di 15 giorni. 9 vaccinati positivi su 10, però, sono asintomatici. Chi non è vaccinato, invece, va quasi sempre in ospedale. Completare la vaccinazione significa evitare problemi seri. Per questo chi fa la battaglia di retroguardia contro Green pass e cose varie è doppiamente irresponsabile».

«È sconcertante la posizione sul green pass di alcuni esponenti politici: Meloni, Salvini. Non si capisce cosa vogliono. L’alternativa (al green pass) qual è: fate quello che volete? Ma ritenete sia una linea che possa adottare un governo responsabile? Il risultato sarebbe la chiusura dell’Italia».

De Luca ha poi affermato: «A breve sarà pubblicato un provvedimento con il quale si dispone che la card regionale ha valore di certificazione nella Regione Campania. Chiediamo scusa al Governo nazionale se siamo partiti prima. La card ha valore di certificazione nella regione Campania, è una certificazione aggiuntiva rispetto al green pass perché nella card regionale ci sono le notizie che la Regione comunica al Governo per il green pass».