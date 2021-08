Coronavirus: a Massa Lubrense 3 guariti, restano 4 cittadini e 2 turisti stranieri positivi. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Vi aggiorno sui dati relativi alla diffusione del CoViD-19 a Massa Lubrense. Dal 28 luglio non risultano nuovi positivi al tampone molecolare, 3 persone sono guarite. Sono stati eseguiti ulteriori 41 tamponi molecolari risultati negativi. Attualmente sul nostro territorio ci sono 4 residenti e 2 turisti stranieri positivi in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, ad oggi risultano somministrate 16503 dosi di vaccino a cittadini di Massa Lubrense.