Coronavirus: a Massa Lubrense 2 turisti stranieri positivi e 3 guariti. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Nuovo aggiornamento dei dati sulla diffusione del CoViD-19 a Massa Lubrense del Dipartimento di prevenzione dell’ASL NA 3 SUD acquisiti attraverso la piattaforma regionale Sinfonia.

2 nuovi giovani turisti stranieri sono risultati positivi al tampone molecolare. Si trovano in isolamento domiciliare nella struttura extralberghiera in cui sono ospitati. Sono invece 3 i guariti di oggi, 1 residente di Massa Lubrense e i 2 turisti stranieri risultati positivi nei giorni scorsi. 22 i tamponi di controllo eseguiti tutti negativi. Attualmente sul nostro territorio ci sono 2 residenti e 2 turisti stranieri positivi al Coronavirus ed in isolamento domiciliare.

Relativamente alla campagna vaccinale vi informo che ad oggi sono state iniettate 16789 dosi di siero a cittadini di Massa Lubrense.