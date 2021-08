Coronavirus: 1 nuovo positivo a Minori, salgono a 7 i casi attuali. A dare la notizia ai suoi concittadini è stato il Sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, Andrea Reale, tramite un post pubblicato su Facebook che riportiamo di seguito:

Registriamo in data odierna N.1 NUOVO POSITIVO. Si tratta di persona residente rientrante da un periodo di vacanza per cui non riferibile a contatto con precedenti positivi. Il numero totale dei positivi risulta essere di 7 persone.