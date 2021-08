Continua la sfilata dei grandi yacht in Costiera Amalfitana: arriva Al Lusail, dell’attuale emiro del Qatar. Continua la sfilata di yacht a nella Costa d’Amalfi. Anche in questo difficile anno, segnato dalla pandemia ancora in corso, stiamo tornando a vivere e lo dimostra la ripresa del turismo in Italia. Le acque della Costiera Amalfitana, sono nuovamente piene, come sempre, delle più incredibili e lussuose imbarcazioni del mondo.

Anche oggi, come spesso sta succedendo da quando le misure anti Covid sono state allentate, infatti, nelle acque della Costiera Amalfitana è stato avvistato uno yacht di lusso: si tratta di Al Lusail lo yacht dell’attuale emiro del Qatar: Tamin Bin Hamad Al Thani.

Al Lusail è un super yacht varato da Lürssen nel cantiere vicino a Brema. L’esterno dello yacht è opera del progettista H2 Yacht Design. March & White è stato selezionato dal proprietario, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, per creare gli interni personalizzati.

La lunghezza complessiva è di 123 metri, larghezza massima di 23 m e pescaggio di 5,5 m. Lo scafo è realizzato in acciaio mentre la sovrastruttura è in alluminio con ponti in teak.

Stabilizzatori a velocità zero, palestra, ascensore, piscina, cinema, garage per tender con tender di servizio di 9,10 m, piattaforma da nuoto, aria condizionata, barbecue, beach club, salone di bellezza, pista per elicotteri e luci subacquee.

Lo yacht ha un valore di circa 300 milioni di dollari.