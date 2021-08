Consiglio Comunale a Positano: approvazione variazione di bilancio e nuove risorse a favore del tessuto sociale

Oggi si è svolto il Consiglio Comunale a Positano ed il Comune rende noto: «Nella mattinata odierna si è tenuto il Consiglio Comunale presso la Sala Congressi “Andrea Milano” dove la partecipazione della cittadinanza al dibattito è stata garantita nel pieno rispetto dei protocolli anti covid e in totale sicurezza.

Il Sindaco ha aperto i lavori con un preciso intervento in cui ha sottolineato l’importanza del Museo Archeologico Romano, oggi vero e proprio tesoro di inestimabile valore, per il quale l’intera Amministrazione continua con massimo impegno ad intervenire sul piano della tutela, valorizzazione e promozione a livello internazionale, perché consapevoli che l’investimento in questo senso rappresenta un’ulteriore e preziosa opportunità di sviluppo per il nostro territorio. Grazie ad una fitta collaborazione intrapresa già da anni con la Soprintendenza SABAP SA-AV, si sta lavorando affinché Positano possa ottenere il riconoscimento di Città Archeologica, incrementando così il valore storico-culturale dell’intera offerta turistica.

Il Sindaco ha altresì anticipato che Positano è stata scelta come capofila tra le realtà archeologiche per rappresentare la Campania alla Nuova Fiera del Levante a Bari, che si terrà a settembre: un patrimonio storico economico e sociale tra i più importanti quale conferma della vocazione turistica e culturale della regione.

Tra i punti all’ordine del giorno è stata approvata la variazione di bilancio con la quale vengono allocate risorse finanziarie in particolare a sostegno di tutte le categorie del tessuto sociale: interventi rivolti ai lavoratori stagionali, alle famiglie, ai ragazzi con la previsione di un nuovo bonus cultura e alle imprese con l’applicazione di una riduzione sul pagamento della Tari.

L’Amministrazione continua nel lavoro di sostegno e vicinanza a vantaggio dell’intera cittadinanza, perché è fondamentale il supporto in un momento storico così complicato.

Purtroppo ancora una volta il gruppo di minoranza ha perso l’occasione per intraprendere un percorso di collaborazione in questo senso, visto il loro voto contrario alla variazione.

Mai come in questo caso, un supporto alla popolazione è fondamentale, un supporto che presenta i caratteri di rapidità e concretezza, perché grazie ad un lavoro amministrativo costante e ad un’attenta gestione delle risorse pubbliche, sarà possibile ottenere risultati importanti, con l’obiettivo di una rinascita economica per il nostro paese».