Con Lucifero caldo da record: a Siracusa 48.8 gradi, mai così alta in tutta Europa

È un vero e proprio caldo da record – e da inferno – con Lucifero. La città di Siracusa, in Sicilia, ha registrato la temperatura di 48,8 gradi celsius lo scorso mercoledì. Si tratta della temperatura più alta mai registrata in tutta Europa. Un vero e proprio record, sebbene non sia tra i primati più apprezzati e piacevoli.

Il record precedente registrato nel 1977 apparteneva ad Atene. Sempre in Sicilia, a Catenanuova in provincia di Enna, nell’agosto del 1999 una stazione non ufficiale aveva registrato 48,5 gradi. Il record di Siracusa dovrà essere confermato dall’Organizzazione meteorologica mondiale.

Da domani l’anticiclone Lucifero sposterà il suo carico bollente anche al Centro-Nord. Almeno fino al weekend di ferragosto le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 °C nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38 C a Roma, fino a 37 C in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.

Insomma Lucifero ha zittito tutti gli scettici e purtroppo ci ha dimostrato i disastrosi effetti dell’inquinamento sui cambiamenti climatici.