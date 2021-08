Comune di Maiori. Modalità raccolta beni per i profughi afghani in Campania

Sono centinaia le richieste che pervengono alla Protezione Civile della Regione Campania da parte di cittadini pronti a donare abbigliamento e generi di prima necessità ai profughi afghani ospitati presso il Covid Residence dell’Ospedale del Mare.

I cittadini che volessero donare i beni nuovi di seguito elencati, potranno portarli Domenica 29 Agosto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 a Palazzo Mezzacapo presso la sede del Nucleo Comunale di Protezione Civile.

Si segnala la necessità di ricevere:

– caricabatterie per cellulari;

– abbigliamento uomo, donna, bambino (gonne lunghe, leggins, pantaloni larghi, tuniche, foulard grandi);

– scarpe e sandali uomo, donna, bambino;

– abbigliamento intimo;

– bagagli (borse, borsoni, trolley);

– prodotti per l’igiene del corpo (spazzolini, dentifricio, sapone, deodoranti);

– prodotti da toilette (pettini, spazzole, tagliaunghie, creme idratanti, schiuma da barba, lamette);

– giocattoli marchio CE;

– prodotti per l’infanzia (passeggini, pannolini, tutine, prodotti per la cura del bambino).

Non saranno raccolti generi alimentari o abiti usati.