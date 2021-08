Città di Piano. Midsummer night show. Il Forum dei Giovani e l’UNITRE salutano l’estate

Venerdi 20 agosto 2021 alle ore 20.00 presso il Centro Polifunzionale di via Vincenzo Iaccarino , adiacente l’Istituto Nautico, il Forum dei Giovani e l’UNITRE saluteranno amici e soci in una serata spettacolo, con la partecipazione dell’artista Gianni Iaccarino alle musiche e canti, e Sisa e Ambrogio in scenette teatrali. L’obiettivo è quello di rincontraci dopo questo lungo periodo di emergenza sanitaria. Lo spettacolo è aperto a tutti secondo il protocollo anticovid.