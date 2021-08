Circumvesuviana, treno bloccato in galleria: i passeggeri soffocano

La foto ha letteralmente fatto il giro del web. Si tratta dell’ennesimo episodio raccontato dalla pagina Facebook di satira “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, raccontando la quotidianità nei mezzi di trasporto che collegano Napoli e i paesi vesuviani a Castellammare di Stabia e la Penisola sorrentina.

Stavolta condivide la foto di uno dei tanti pendolari in cerca d’aria. Si, l’aria. Un bene immateriale che dovrebbe essere scontato, eppure mancava in quel treno fermo in galleria. L’incubo che racconta la foto è quello di un treno colmo all’inverosimile, a maggior ragione nel bel mezzo di una pandemia che ha devastato anche i paesi più potenti, con un uomo che cerca disperatamente una boccata d’ossigeno.

I pendolari hanno definito ogni viaggio a bordo della Circumvesuviana un “viaggio della speranza”. C’è chi addirittura – esagerando – allude alla tragedia di Kabul, visto il caos che si è creato un quel treno.