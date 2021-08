Cioffi: “Un buon test, bene la fase difensiva”

Tutto secondo i piani, il primo test amichevole in casa dell’Avellino ha fornito a Renato Cioffi – tecnico del Sorrento- le risposte che si aspettava: “Dopo dieci giorni di lavoro era giusto dare spazio a tutti, credo ci siano stati dei buoni segnali soprattutto per quanto concerne la fase difensiva. Ringraziamo l’Avellino per averci permesso di disputare un bel match in una cornice prestigiosa, siamo ancora in fase di preparazione ma sono contento di quello che hanno fatto vedere i ragazzi”.