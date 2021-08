Cinque anni fa tremò la terra del Centro Italia: ancora oggi cantieri in corso

Alle 3:36 una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter con epicentro nel comune di Accumoli uccide 299 persone. Inizia la sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso. Un vero disastro, forse tra i più devastanti dell’ultimo secolo, quello che colpì il Centro Italia il 24 agosto di 5 anni fa.

“Se oggi sono qui è perché lo Stato vi è vicino. In passato è stato lento ma adesso la situazione è diversa: i lavori di ricostruzione stanno procedendo più velocemente. Sono oggi qui a portarvi fiducia e l’impegno del Governo”. Le parole riportate dall’ANSA sono quelle del premier Mario Draghi, presente questa mattina al suono della tromba impugnata da un carabiniere che ha intonato il Silenzio, Draghi ha deposto una corona d’alloro al monumento delle vittime del terremoto di Amatrice, nel parco don Minozzi. Come ricorda la lapide sotto il monumento di travertino, le vittime di Amatrice sono state 237 sulle 299 complessive.

Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria ci sono 5.000 cantieri aperti, tra pubblico e privato. 12.000 le abitazioni recuperate, 13.000 quelle in via di recupero, come scrive Sky Tg24. Intanto il progetto definitivo del recupero del duomo di San Francesco ad esempio è quasi pronto, poi si potrà fare la gara.