Ciclista investito sulla strada per Faito precipita in un dirupo. E' stato tratto in salvo e trasportato in ospedale

Un ciclista è stato investito sulla strada verso il Faito, prima delle tornate che conducono alla zona montana. Si tratta di un giovane che, a seguito dell’impatto, è precipitato in un dirupo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso ed i Vigili del Fuoco per cercare di recuperare il ciclista, operazioni rese complicate dal buio. Ma, dopo tanta fatica, si è riusciti a recuperare lo sfortunato ragazzo tirandolo su con un cavo. Ad attenderlo un’ambulanza che lo ha immediatamente trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Non si conoscono le sue condizioni cliniche né l’esatta dinamica dell’incidente ma per fortuna il ciclista è vivo anche se all’inizio si era temuto il peggio.