Stamane all’alba ha esalato l’ultimo sospiro Giuseppina Cirillo, alla veneranda età di 94 anni. Nota a Sant’Agnello per il suo negozio di merceria e spedizioni , soprannominato “sacchtiell”, per il lavoro di corriere con Napoli dai tempi postbellici. Unica della famiglia non sposata, ma autonoma fino ad un mese fa. Il cordoglio della redazione di Positanonews a tanti nipoti.