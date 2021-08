Chi è Massimo Stano, l’oro nella marcia alle Olimpiadi?

Chi è Massimo Stano, che ha vinto l’oro nella marcia alle Olimpiadi: «Il più forte del mondo».

Pugliese, classe 1992, era primatista nazionale: fino ad oggi aveva vinto l’oro ai campionati assoluti italiani, nel 2018, è sposato con Fatima Lotfi, ex siepista

Massimo Stano, 29 anni, ha vinto la medaglia d’oro nella 20 chilometri di marcia alle Olimpiadi di Tokyo (qui il medagliere aggiornato).

«Sono due mesi che mi ripetevo “sono il più forte, il più forte del mondo”. Nella mia testa mi ripetevo “voi fate pure quel che volete, tanto io sono il più forte”».

È l’oro della convinzione quello di Massimo Stano, nella 20 chilometri di marcia.

Originario di Palo del Colle, in provincia di Bari, fino ad oggi aveva vinto il titolo italiano assoluto a Roma nel 2018 e l’argento agli Europei under 23 di Tampere, nel 2019. L’atleta corre per le Fiamme Oro, è cresciuto sportivamente a Molfetta, poi si è trasferito al nord, a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano e ora vive stabilmente a Ostia con la famiglia e si allena nel gruppo di Patrizio Parcesepe a Castel Porziano.

Ha una bimba di 5 mesi e mezzo, Sophie, con la moglie Fatima Lotfi, ex siepista passata poi, anche lei, alla marcia. Nel 2016, per sposare Fatima, di origine marocchine e cresciuta a Varese, Stano ha abbracciato la fede musulmana.