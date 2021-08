Cetara: terreno “usurpato” dall’Ausino, dopo nove anni ritorna ai privati. A fornirci tutti i dettagli è Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

L’Ausino aveva installato una condotta su un terreno dei privati, a Cetara, senza procedere regolarmente all’esproprio. Ed ha sbagliato. Lo sentenziano le toghe della seconda sezione salernitana del Tribunale amministrativo regionale, guidate dal giudice Nicola Durante , che hanno accolto il ricorso dei proprietari “usurpati”. Antonio e Vincenzo Carrano e Carmela Pappalardo , rappresentati e difesi dall’avvocato Marcello Fortunato , si sono rivolti al Tar perché la società che gestisce l’erogazione idrica a beneficio delle utenze dei cetaresi ha ha realizzato e installato un serbatoio nel 2012 in località Fuenti, in un’area che appartiene ai privati, per garantire il servizio idrico ai residenti, senza provvedere al regolare esproprio e di conseguenza al pagamento per l’acquisizione del fondo.

Dalla sentenza che è stata emanata dai magistrati del Tar si evince che risulterebbe carente l’indicazione dell’interesse pubblico all’acquisizione dell’area e della prevalenza dello stesso sulle ragioni dei proprietari. Il fondo, infatti, non sarebbe indispensabile né per la conservazione del serbatoio né, tanto meno, per garantirne la funzionalità. Il provvedimento di esproprio, quindi, sarebbe stato emesso a valle di una istruttoria lacunosa, a partire proprio da un inadeguato supporto motivazionale, che mancava proprio dell’aspetto più importante: quello dell’interesse pubblico. A favore della collettività.