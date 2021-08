Cesarano fa tris e resta al Sorrento

Daniele Pio Cesarano, terzino classe 2001, sarà ancora uno degli “under” del Sorrento di mister Cioffi. Per il 3º anno consecutivo, dunque, questo giovane promettente vestirà la maglia rossonera dopo aver maturato già 33 presenze (15 due stagioni fa e 18 in quella più recente): numeri alla mano, nonostante abbia appena compiuto vent’anni può esser considerato una garanzia. “Sono contento ed entusiasta di iniziare la terza stagione con il Sorrento. – ha detto Cesarano – Per me è un onore continuare a indossare questi colori, tutti insieme dobbiamo rendere orgogliosi coloro che hanno sempre creduto in noi, vale a dire i tifosi rossoneri”.