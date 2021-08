C’è anche De Marco per il centrocampo del Sorrento!

Classe 1999, Mimmo De Marco è un nuovo centrocampista del Sorrento. Cresciuto nell’Entella Chiavari, ha esordito in D con il Matelica nel 2017/18 collezionando 13 presenze e vincendo Coppa Italia e play-off. Successivamente, ha vissuto due esperienze in Campania con Puteolana e Frattese, ultimo club con il quale è stato tesserato (ha disputato tutte le gare del massimo campionato regionale da poco conclusosi). “Sono contento di entrare a far parte di questa società – ha detto De Marco – e ringrazio il direttore Imperato e il mister Cioffi per avermi dato questa opportunità. Desidero mettermi in gioco in una grande piazza come Sorrento e spero di dare un grosso contributo alla squadra”.