Cava de’ Tirreni: Trincerone bis, il progetto da 57 milioni

Prolungamento in due tempi per il trincerone ferroviario: aumentano le possibilità di garantire continuità all’opera e di decongestionare il traffico cittadino. L’amministrazione comunale, infatti, è riuscita a dare finalmente seguito a un progetto che risale a più di trent’anni fa (a firma dell’indimenticato sindaco

Eugenio Abbro ) e che, qualora andasse in porto, rappresenterebbe la conclusione della più grande opera di urbanizzazione e viabilità mai progettata in città. Il tutto per la modica cifra di ben 57 milioni di euro. L’idea è di realizzare un lungo viadotto che dalla zona sud della città – attraverso le rampe, il sottovia veicolare e parte del trincerone ferroviario già realizzati – conduca direttamente alla zona nord, fino all’ingresso dello svincolo autostradale, bypassando il centro cittadino e quindi favorendo un considerevole snellimento del traffico veicolare. Negli anni, però, l’idea è divenuta più difficile da realizzare: contestazioni e contrattempi hanno rallentato il prosieguo dell’opera ad oggi realizzata solo in parte. Ma qualcosa si sta muovendo.

Il progetto esecutivo è pronto: faldoni e incartamenti sono stati inviati a Palazzo Santa Lucia e toccherà, ora, proprio alla Regione Campania dare l’ok al finanziamento dopo che due anni fa il governatore Vincenzo De Luca aveva assicurato la sua piena disponibilità a sostenere l’intervento atteso da più di trent’anni. Dal prospetto esecutivo elaborato dagli uffici tecnici che hanno rispolverato, riveduto e corretto l’iniziale proposta dell’allora sindaco Abbro, è emerso che il prolungamento dell’arteria stradale che taglierà in due la città, favorendo la viabilità tra l’ingresso sud e quello nord (per ora parzialmente realizzata fino a corso Principe Amedeo), dovrà raggiungere Santa Lucia, prefigurano un intervento strutturato su due lotti di lavori consecutivi. Il primo interesserà via dei Fabbri, alla frazione di Pregiato e il quadro economico riporta una spesa di circa 22,8 milioni di euro. È prevista la riconfigurazione dell’intersezione con via Atenolfi mediante la realizzazione di una rotatoria, dalla quale avrà inizio parte della nuova arteria stradale che costeggerà l’attuale strada statale 18, elevandosi sopra la linea elettrica e dei binari ferroviari. Il viadotto intercetterà l’intersezione di via dei Fabbri (il ponte sulla ferrovia e sulla Statale 18), riconfigurata con la realizzazione di una rotatoria e raccordata alla viabilità esistente.