Cava de’ Tirreni: tentativo di incendio a Monte Caruso. Poco dopo le 10.00 è stato avvistato del fumo in zona Monte Caruso da una delle squadre della Protezione Civile comunale, attivata per il pattugliamento pedemontano.

In poco tempo la squadra antincendio, guidata da Felice Sorrentino, è giunta sul posto e con l’ausilio di alcuni residenti è stato spento il principio di incendio che si sarebbe propagato velocemente.

Sul posto anche la Polizia Municipale, con il Lgt. Matteo Senatore che ha allertato anche i Carabinieri Forestali.

“L’avviastamento antincendio sta funzionando egregiamente – afferma l’Assessore alla Protezione Civile, Germano Baldi – stamattina qualcuno ha tentato di incendiare Monte Caruso, un’azione vile ma che fortunatamente è stata sventata sul nascere grazie ai nostri volontari ed alla polizia locale, che non smetterò mai di ringraziare, ma c’è stata qualche segnalazione che stiamo vogliando. Abbiamo in azione anche il drone in nostra dotazione, ma ci affidiamo ai cavesi che amano la propria città e facciamo appello affinché ci segnalino persone e movimenti sospetti. Questi delinquenti devono essere fermati ad ogni costo”.