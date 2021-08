Cava de’ Tirreni: riapre la scuola di Passiano, a settembre la ripresa delle attività didattiche

Riaprirà a settembre, dopo tre anni e mezzo di tribolazioni e intensi lavori per rimetterlo in sesto, il plesso scolastico di Passiano. Tolte le impalcature e disposti i traslochi di banchi, sedie e tutte le attrezzature necessarie, la scuola dovrebbe essere pronta in vista del ritorno in classe degli alunni, salvo diverse disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da Covid-19. A confermarlo sono stati il vicesindaco Nunzio Senatore e il consigliere comunale Luca Narbone che, sin dall’interdizione dell’istituto, hanno supervisionato le attività per il ripristino confrontandosi con i genitori della frazione che, dal canto loro, hanno fatto fronte ai disagi derivati dalle disposizioni per il trasferimento degli alunni in altri plessi.

Ora tutto s’avvia ad una risoluzione definitiva e, sebbene da progetto i lavori si sarebbero dovuti concludere già lo scorso settembre, sono previsti pure ulteriori interventi di miglioramento che interesseranno anche la palestra della scuola. «Siamo giunti alla fine di questa triste parentesi che avrà un epilogo felice – dice l’assessore ai lavori pubblici Senatore – . Avremo finalmente una scuola bella e soprattutto sicura, dove verranno accolti oltre 300 bambini di Passiano e non solo. Inoltre sarà la prima scuola in città con un piano anti-Covid, aule e spazi più ampi per seguire tutti i riferimenti normativi. Una novità importante sul territorio che abbiamo voluto portare avanti a seguito della pandemia. Per settembre daremo la possibilità a questi piccoli cittadini di poter usufruire della scuola ed entrare in tutta sicurezza in un plesso nuovo e a norma sotto ogni punto di vista».