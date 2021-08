Cava de’ Tirreni: pronto soccorso in affanno, ma arrivano i rinforzi. Timori per i lavori

Ospedale in affanno, ma ora arrivano i rinforzi. Nei giorni scorsi, infatti, almeno 10 operatori (tra personale Oss e infermieri) hanno preso servizio nei reparti in difficoltà del presidio ospedaliero cavese e, in particolare, al Pronto Soccorso. Ma non è finita: serve soprattutto personale medico per garantire i servizi sanitari essenziali. Lo ha sottolineato l’assessore delegato alla tutela della salute, Armando Lamberti , che proprio il giorno di Ferragosto ha fatto tappa al “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” per la consueta visita istituzionale.

«Contiamo entro settembre di raggiungere un certo equilibrio dal punto di vista delle risorse umane – ha spiegato l’assessore Lamberti – In tal senso abbiamo sollecitato già i vertici del “Ruggi” a un’integrazione del personale medico così da risolvere le difficoltà che stiamo riscontrando in queste settimane. Nonostante tutto, però, gli operatori attualmente in forza al nosocomio stanno facendo del loro meglio con un lavoro encomiabile per sopperire alle carenze. Quello che si respira è un clima di collaborazione e grande appartenenza, sono tutti motivati e ci tengono a fare la propria parte affinché il plesso cavese diventi un piccolo polo di eccellenza. È questo il programma che stiamo cercando di portare avanti ».

Non solo una formalità, quindi, la visita di Lamberti, ma anche l’occasione per fare il punto della situazione e capire quando si potranno effettuare finalmente i programmati lavori di riqualificazione e riorganizzazione del presidio cavese. Il rischio, infatti, è che se i cantieri continuano ad essere rinviati l’Azienda ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, di cui il “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” fa parte, potrebbe disporre il ritiro del finanziamento da circa 4 milioni di euro necessario ai lavori.