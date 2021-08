Cava de’ Tirreni, parco giochi chiuso. La causa? Licenza da rinnovare, ma uffici comunali in ferie.

«Il parco giochi è lì da più dieci anni. Mancava solo una firma in calce al rinnovo dell’autorizzazione, ma gli uffici comunali sono in ferie».

A parlare è Giorgio Apicella , il titolare dell’attività commerciale sanzionata lunedì scorso dai vigili urbani in quanto il parco giochi annesso, con giostrine, scivoli e gonfiabili per bambini, è stato ritenuto non a norma. La vicenda, a modo suo, ha riacceso i riflettori su un problema che da mesi attanaglia la città metelliana e ha fatto insorgere i genitori di tanti bambini che non hanno spazi attrezzati e adeguati dove poter passare i pomeriggi estivi, come si legge anche dalle pagine odierne del quotidiano La Città di Salerno.

«Il problema sorto rispetto al nostro parco giochi è da ricondurre a un disguido prettamente burocratico – spiega il titolare – . Abbiamo da poco rinnovato i locali e, giustamente, è stato necessario ripresentare tutta la documentazione relativa all’agibilità e all’adeguatezza degli spazi. Il 12 agosto abbiamo anche presentato la Scia relativa all’area per i bambini, annessa all’attività di somministrazione. Qualche giorno dopo, però, abbiamo saputo dagli stessi vigili della necessità di un’autorizzazione da Palazzo di Città.

Quindi, senza nessun tipo di preavviso, hanno provveduto a chiudere l’area seduta stante tanto che alcuni bambini presenti nelle giostrine si sono messi a piangere. Abbiamo presentato tutta la documentazione aggiuntiva necessaria, ma ovviamente dobbiamo aspettare il rientro dalle ferie dei dipendenti comunali il 23 agosto per procedere». E soggiunge: «Siamo rimasti amareggiati dalla nota del sindaco Vincenzo Servalli , che addirittura parlava di illecito e abuso edilizio. Non era nostra intenzione perpetrare abusi, la struttura è operativa da almeno dieci anni».

L’operazione condotta dai vigili urbani nei confronti dell’esercente del centro storico ha sollevato un vespaio di polemiche sia sui social che tra i portici. In tanti, infatti, si sono schierati dalla parte del titolare tra i pochi, a quanto pare, a offrire ai bambini cavesi uno spazio dove poter giocare e divertirsi con tranquillità.

Sulla questione della mancanza di aree e parchi giochi in città – dopo che se ne era discusso anche nelle ultime riunioni del consiglio comunale, a fronte dei solleciti arrivati da Raffaele Giordano di “Siamo Cavesi” e Clelia Ferrara di Fratelli d’Italia – sono intervenuti anche i “Comitati Uniti”, costituitisi sì per la salvaguardia dell’ospedale cavese, ma che col passare del tempo sono diventati una vera e propria voce su quelli che sono i disagi e i disservizi che quotidianamente attanagliano i cavesi.

Dal presidente del sodalizio cittadino, Paolo Civetta , è arrivata quindi l’esortazione a tutta l’amministrazione a fare fronte comune affinché il problema venga risolto. «C’è necessità che sul tema degli spazi gioco per i bambini maggioranza e opposizione collaborino – ha detto Civetta – . Per i consiglieri comunali sicuramente il sorriso dei bambini è molto più gratificante del grazie dei genitori, sono sicuro quindi che si impegneranno per far sì che ciò si realizzi».

Dal canto suo il sindaco Servalli si è già detto cosciente di tale carenza e ha fatto sapere di essere al lavoro per risolvere il problema. «Fatta eccezione per poche aree – ha confessato il primo cittadino – mancano effettivamente in città luoghi di gioco ed aggregazione per i ragazzi. Su alcune possibilità stiamo lavorando, ma non vi sono dubbi sul fatto che questa esigenza sia reale ».