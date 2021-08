Cava de’ Tirreni: parco a sorpresa, maxi scavo nel bosco

Una segnalazione che non è passata inosservata, tanto da spingere il capogruppo consiliare de “La Fratellanza”, Luigi Petrone , a portare la questione all’attenzione del sindaco. «Abbiamo risposto – spiega Petrone – ai solleciti di diversi cittadini della zona, che ci hanno segnalato l’eradicazione di centinaia di ceppaie di castagno e sono preoccupati che tale intervento avvenga in spregio ad ogni normativa di tutela dell’ambiente. Il terreno dello scavo, tra l’altro, attualmente viene utilizzato presso l’ex discarica di Cannetiello, a pochi metri dall’area interessata e dove è in corso una bonifica ambientale. I lavori erano stati autorizzati nel 2010 e dopo la realizzazione di una piccola fondazione sono rimasti fermi. Appare surreale l’eventuale concessione di proroga, ove sia stata richiesta e concessa, dopo ben undici anni dal rilascio del titolo edilizio. Per questi motivi abbiamo chiesto di effettuare accertamenti».

Dal canto suo Servalli ha dato la piena disponibilità a fare luce sulla questione e ha fatto sapere che sono in corso già gli accertamenti della sezione edilizia del Comando di polizia locale e degli uffici comunali d’Urbanistica e Attività produttive. Al momento è emerso che i lavori sono in regola dal punto di vista autorizzativo, a seguito di proroghe susseguitesi negli anni, ma sarà compito dell’amministrazione vigilare sulla conformità dei cantieri ai titoli edilizi rilasciati. «L’intervento è stato effettivamente autorizzato nel gennaio 2010 – chiarisce il dirigente urbanistico Luigi Collazzo – . Negli anni si sono susseguite le proroghe perché parte del parco è limitrofa all’ex discarica di Cannetiello e i provvedimenti che sappiamo aver interessato l’area interferivano con la realizzazione del parco, trascinando la ripresa dei lavori fino al 2020. Poi c’è stata l’emergenza sanitaria e il decreto “Cura Italia” ha sospeso tutti i provvedimenti in scadenza. Ora dobbiamo verificare quali sono i lavori in corso e se sono conformi ai titoli rilasciati, e se ne sta occupando la polizia edilizia».