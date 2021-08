Cava de’ Tirreni: lavori in ospedale, ambulatori spostati

Centro di Diabetologia senza fissa dimora: continua il rebus per trovare una sede idonea ad ospitare l’ambulatorio dell’Asl attualmente allocato al pian terreno dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”, adiacente al Pronto Soccorso. Pare però che, finalmente, una soluzione sia stata trovata. Dopo una serie di ipotesi di traslochi a catena, infatti, il Centro Diabetologico sarà trasferito alla sede Centrale del Distretto Sanitario, in via Gramsci, al posto – stavolta – dell’Unità di Cronicità, Geriatria e Cure Domiciliari a sua volta trasferita presso i locali al piano rialzato dell’ex Pretura di viale Marconi. Tali spazi, che in realtà erano inizialmente destinati proprio alla Diabetologia, sono risultati più idonei all’ambulatorio di Geriatria e, dunque, si è preferito optare per un doppio trasferimento così da permettere in tempi celeri di liberare i locali al pianterreno del presidio ospedaliero cavese e dare, così, finalmente il via ai programmati lavori di riqualificazione della struttura cavese, finanziati dall’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per un totale di circa 4 milioni di euro.

È quanto si apprende dell’ultima delibera della giunta del sindaco Vincenzo Servalli che, in sede di riunione, ha discusso proprio tale soluzione che resta comunque provvisoria considerato che, nel frattempo, sono in corso anche i lavori di adeguamento dei locali del mercato coperto di via Papa Giovanni Paolo II, che per primi erano stati destinati ad ospitare a lungo termine il Centro Diabetologico. In definitiva il Comune ha, quindi, disposto di concedere alla Geriatria in comodato d’uso gratuito – il tempo necessario affinché i lavori di adeguamento al Mercato Coperto siano ultimati – le stanze al piano rialzato dell’ex Pretura che fungevano da appartamento del custode, liberando così le stanze presso la sede centrale di via Gramsci dove allocare la Diabetologia.