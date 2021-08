Cava de’ Tirreni: gli “Amici di Monte Finestra” sulla Vetta del Dente del Gigante.

Dopo le passate spedizioni che hanno portato alla conquista del Monte Rosa, Monte Bianco, Grossglokner, e Gran Paradiso, nella giornata di ieri 22 luglio, i 4 arditi componenti della nostra associazione, Daniele Sorrentino, Luigi Siani, Roberto Porro e Giuseppe Lambiase, hanno portato il nostro vessillo su di un’altra vetta sopra i 4000, stavolta veramente proibitiva, per pochi audaci alpinisti, spece se provengono dalle nostre latitudini, ebbene si ieri i nostri amici hanno conquistato il famosissimo e temutissimo “Dente del Gigante” sul massiccio del Monte Bianco, al confine tra Francia e Italia.

Grande soddisfazione e tanto orgoglio, non solo per la ns splendida associazione, ma dell’intera città di Cava de’ Tirreni, e della Sezione cavese del Club Alpino Italiano, confermando così, la secolare vocazione montana della nostra amatissima città, non per niente circondata da bellissime montagne e punto di partenza dei sentieri dei Monti Lattari e del mitico sentiero C.A.I.300 Alta Via dei Lattari

Sperando che queste imprese diano la spinta per tutto il sistema montagna a Cava de’ Tirreni, per uno sviluppo turistico e sostenibile della ns città, incentrato sulla natura ed il rispetto del territorio.