Cava de’ Tirreni: fotografano auto incidentate, allarme truffe. Ce ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Li sorprendono a fotografare le auto parcheggiate nell’area di sosta di piazza Amabile: è panico tra i cittadini cavesi per l’allarme d’incombenti truffe assicurative. È oggetto d’un veloce passaparola la segnalazione fatta nei giorni scorsi da un cittadino del centro storico che ha messo in guardia i cavesi in merito alla presenza di individui che si aggirano tra le auto parcheggiate in piazza Amabile, ai più nota comunemente come piazza Lentini. A insospettire il cavese sarebbe stata una donna bionda di circa 50 anni, con una t-shirt bianca, che è stata sorpresa mentre era impegnata a scattare, con il proprio cellulare, alcune foto di autovetture che presentavano alcuni segni evidenti alla carrozzeria, per lo più graffi o ammaccature. Richiamata dal cittadino, la donna si è data alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Circostanza che ha fatto scattare l’allarme per una probabile truffa assicurativa. A quanto pare, infatti, le foto scattate dai malviventi verrebbero utilizzate a testimonianza di finti incidenti per ottenere risarcimenti da parte delle agenzie di assicurazione. E pare proprio che non si sia trattato di un caso isolato. Altre persone che hanno raccontato di aver vissuto esperienze analoghe e di essere state raggiunte, addirittura, da avvisi di risarcimento o aumento della rata assicurativa proprio per aver causato gli incidenti denunciati attraverso le fotografie. L’accaduto, ad ogni modo, è stato già segnalato alle autorità competenti per i dovuti riscontri e alle rispettive compagnie assicurative delle auto fotografate per evitare, preventivamente, che la truffa possa essere messa a segno. Non è la prima volta che sul territorio cittadino si verificano episodi del genere.