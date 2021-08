Cava de’ Tirreni: dopo dieci anni arrivano gli ascensori nelle case popolari

Il tutto in risposta alle continue rimostranze di almeno 50 famiglie residenti nelle due palazzine di edilizia residenziale popolare che vivevano praticamente da sempre una condizione di disagio. Ma sembrerebbe proprio che nelle priorità dell’Amministrazione ci siano altri interventi analoghi. È stato lo stesso Senatore, infatti, a ribadire a più riprese, di essere a lavoro per sistemare tutti gli alloggi. «Siamo impegnati a migliorare e ristrutturare tutto il patrimonio edilizio comunale – ha rassicurato l’assessore alla manutenzione – non appena avremo reperito tutte le risorse necessarie». L’incognita maggiore, però, resta l’ultimazione del terzo lotto di appartamenti, adiacente ai due già realizzati, i cui cantieri restano al momento bloccati per un contenzioso con la ditta esecutrice dei lavori.

All’impresa, infatti, sono state imputate carenze e problemi strutturali riscontrati negli alloggi realizzati in precedenza. Di fronte a questa situazione, il Comune aveva fatto sospendere i nuovi cantieri in attesa che la ditta rimediasse alle problematiche emerse negli altri alloggi. Di contro l’impresa edile aveva chiesto un’integrazione economica in corso d’opera che l’amministrazione non era intenzionata a corrispondere così da portare a uno stallo nei lavori che si è protratto per anni. Ora la situazione potrebbe definitivamente sbloccarsi, considerato che, anche se lentamente, si stanno effettuando i lavori di manutenzione ai due lotti precedenti. Con tutta probabilità, quindi, ultimati gli interventi, si passerà al completamento degli appartamenti del terzo lotto.