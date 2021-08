Cava de’ Tirreni/Costiera amalfitana Piano di zona S2: Riapertura termini autorizzazione e accreditamento per Servizio di Assistenza Domiciliare Pac Anziani – azioni a sportello

Piano di Zona S2: Riapertura termini autorizzazione e accreditamento per Servizio di Assistenza Domiciliare (s.a.d.) Pac Anziani – azioni a sportello.

Il Piano di zona Ambito s2 informa che è stato pubblicato l’avviso Riapertura termini autorizzazione e accreditamento per Servizio di Assistenza Domiciliare (s.a.d.) Pac Anziani – azioni a sportello.

Tale procedura è collegata all’accreditamento dei fornitori per lo svolgimento dei Servizi Domiciliari Territoriali rivolti alla non autosufficienza e alla prevenzione del decadimento fisico delle persone anziane.

L’Ambito Territoriale S2, di cui fanno parte i Comuni di Cava de’ Tirreni (capofila) e Amalfi, Atrani, Cetara, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, autorizza e accredita le imprese che risultano in possesso dei requisiti richiesti alla data di decorrenza dell’accreditamento. Queste imprese saranno inseriti nell’Elenco dei Fornitori Accreditati SAD dell’Ambito S2”, per la realizzazione del PAC ANZIANI – AZIONI A SPORTELLO.

Le cooperative già accreditate sono inserite automaticamente nell’Elenco dei Fornitori Accreditati SAD dell’Ambito S2, riferito al PAC ANZIANI – AZIONI A SPORTELLO.

Possono presentare domanda di accreditamento le imprese di seguito elencate:

• le cooperative sociali, ivi compresi i raggruppamenti tra le stesse

• i consorzi sociali con caratteristiche socio-sanitarie

• le fondazioni e le imprese sociali singolarmente o in associazione temporanea d’impresa di cui al D.Lgs n. 155/2006.

La richiesta di iscrizione, sotto forma di autodichiarazione, deve essere redatta secondo gli appositi modelli, scaricabili dal sito del Piano di Zona Ambiti S2 all’indirizzo: www.pianodizonas2.it.

Con preghiera della massima diffusione, si inviano cordiali saluti.